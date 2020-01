Diputado Matias Ranzini: “Explico muy sencillo por qué nos afecta la suba del 75% de Kiciloff y a nuestros puertos.”

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Matias Ranzini explicó al ser consultado, tras largas reuniones de negociación, el impacto de la suba impositiva planteada por el actual Gobernador Axel Kicillof.

-¿Nos puede decir para los bonaerenses cómo afectaria ese famoso 75% de aumento?-Kicillof miente cuando dice que el aumento solo llega a 200 campos. El aumento le pega a toda la clase media, voy a acompañar acá para los lectores gráfico con el artículo del proyecto donde dice que habrá un aumento del 75% para el impuesto sobre la propiedad URBANA que este valuada en mas de 680 mil pesos. Estamos hablando de muchos bonaerenses que se verían afectados.

-Ustedes cuando fueron gobierno aumentaron el inmobiliario también.Sí, lo hicimos con un tope del 38% y de forma explicita en la Ley tal cual lo entendió Vidal y pidió en su momento uniformidad hacia el aumento en los municipios. No están mal los aumentos, y así lo entendimos en muchos municipios con nuestro bloque poniendo algunos topes o cláusulas para que se adecúe la recaudación municipal para el 2020, pero también poniéndole un límite a un posible cálculo que sea injusto en algunos casos. La misma vocación de diálogo que tuvimos oficialismo y oposición en estos municipios esperamos se pueda replicar en los próximos días a nivel provincial con una letra justa para los contribuyentes.

– ¿Qué otras críticas tienen sobre el proyecto?- La central es la del aumento al inmobiliario, pero después está el aumento del 133% a la producción de medicamentos, del 125% a las patentes de ambulancias, el quitar a los municipios el año mayor de antiguedad que cobraban las patentes de los automotores y algunas otros incrementos en detrimento de los puertos de la provincia quedando en desventaja con los puertos de Rosario, de CABA y los patagónicos, los lectores lo pueden leer muy claro en el siguiente enlace ( www.lanacion.com.ar/economia/campo/buenos-aires-alertan-impuesto-encareceria-us100-millones-nid2319649 ) . Yo como diputado de la sección no puedo no decir estas cosas que van contra los intereses de las ciudades portuarias que tenemos, incluyendo a Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, ahuyenta la inversión y el comercio sobre estos puertos la modificación impositiva.

Pero repito, son críticas donde podemos llegar a un punto de encuentro, el debate de ideas y de propuestas no está mal, la forma de tratar de imponerlo sí.