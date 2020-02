El ABL superaría los $1300: frenaron el aumento de tasas municipales

Anoche el bloque de Juntos por el Cambio no subió a sesionar y fracasó la extraordinaria donde se iba a tratar la ordenanza fiscal e impositiva. El proyecto enviado por el intendente municipal Esteban Sanzio impulsa una suba de tasas del 32,25% en dos etapas: un 15% desde el 1° de febrero y un 17,25% a partir de junio. Además la ordenanza contempla que si al 31 de octubre la inflación supera el 40%, el mismo porcentaje de excedente se aplicará a las tasas municipales.

El bloque opositor explicó en una conferencia de prensa por qué no dieron el quorúm. Los concejales estuvieron en el Honorable Concejo Deliberante pero no fueron a la sala de sesiones. Indicaron que se frustró el diálogo con el oficialismo porque acordaron que el expediente ingrese pero que no sea tratado sobre tablas esa misma noche. Ayer el concejal Martín Genoud dialogó por teléfono con el secretario de Gobierno, Rodolfo Lacabanne. Luego se reunió con Silvana Iozzia y Guillermo Paniagua, presidenta del HCD y el presidente del bloque del Frente de Todos, respectivamente. Llegaron a un principio de acuerdo pero al momento de sesionar, el oficialismo indicó que la ordenanza debía aprobarse esa misma noche.

Juntos por el Cambio está en desacuerdo con el porcentaje de aumento porque además de lo que figura en la ordenanza hay que tener en cuenta el 14,8% que Sanzio aplicó en enero. Criticaron que el gobierno municipal creó varios cargos políticos que provocan una erogación importante de dinero.

Aseguraron que la ordenanza tiene “errores”, “fallas técnicas”, y que el oficialismo “hizo mal las cuentas” porque figuran importes que no coinciden con el incremento. Es más, las cifras son inferiores.

“El aumento de tasas está inflado con gastos que no estamos de acuerdo”, indicó el concejal Martín Genoud. Por su parte, el edil Gabriel Descalzo enfatizó: “Vamos a defender el bolsillo de los contribuyentes”.

El concejal Claudio Maroli agregó: “Quieren aumentar más del 50% las tasas. Hablan de eficiencia, pero eficiencia es trabajar bien a menor costo”.

Si la ordenanza se aprueba sin modificaciones, el ABL en junio, para la Zona Blanca, superará los $1300