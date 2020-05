Hoy a la tarde, antes de la sesión ordinaria, el oficialismo cambio la cerradura del “Salón de la Democracia” del HCD

En un intento, finalmente frustrado, por evitar que se realice la sesion, el oficialismo, durante la tarde de hoy cambió la cerradura del Concejo Deliberante para evitar que los ediles ingresen al recinto. Sin embargo, no fue un impedimento para que los Concejales opositores de JxC, y del FR dieran el quorum necesario y se desarrollara la sesión como estaba previsto.

El concejal Martin Genoud (Vicepresidente del cuerpo) Presidio y llevó adelante la sesión, que dio abierta pasadas las 20 horas. Al inicio explicó brevemente a los allí presentes que a pesar de no haber podido entrar al “Salón de la Democracia” estaban en condiciones de sesionar ya que había el quórum requerido y que si bien el lugar donde lo tenían que hacer era lo menos importante, remarcó la falta de respeto que esto constituía, no para los concejales presentes, sino para la gente a la cual representan. Remarcó que la sesión debía llevarse a cabo, no solo para cumplir con su obligación, sino que además de preguntar al ejecutivo sobre algunos temas puntuales, querían aportarle herramientas al intendente Sanzio para gobernar y atender las necesidades de sectores que están muy perjudicados por la cuarentena. Cuando inicio la sesión, Cardenas hablo del proyecto de resolución que se había acercado al HCD el cual se solicita un pedido de informe al ejecutivo sobre cuestiones que tienen que ver con la salud y con una versión que se genero en el hogar de ancianos y en otras dependencias podrían faltar de insumos.

Sobre esto mismo, Morales agregó que tenía versiones que en el hospital había falencias y pidió agregar la pregunta a la Resolución Luego Genoud tomo la palabra y hablo de los otros proyectos que se presentaron.El primer proyecto tiene que ver con la autorización al intendente para destinarle a Salud y Desarrollo Social casi 100 millones de pesos de otras áreas. Explicó que estos 100 Mill surgen de un análisis general del presupuesto, con muchas áreas que no están funcionando y otras que tendrán menor gasto. Es una autorización para que el Intendente si quisiera, pueda hacerloSobre esto, Genoud dejo en claro que se trabajo sobre los gastos de áreas no esenciales y que no afectan a los sueldos de los empleados. Descalzo también pidió la palabra, y refirió en primer lugar a la ausencia de los concejales del oficialismo y hablo sobre el pedido de informes que quizás pueda molestarle al ejecutivo. Exigió explicaciones a la presidenta del Concejo, por lo sucedido.

Finalmente se aprobó lo que es uno de los proyectos que dará alivio a los comercios y PyME en un momento tan importante como este, se aprobó la suspension de tasas por 180 días, un proyecto que Genoud presento a través del bloque Juntos Por el Cambio, y tiene como finalidad acompañar a uno de los sectores mas golpeados, trabajadores autónomos, formales e informales.

Una noche que ha dejado un poco de tristeza entre los concejales presentes por una actitud sin precedentes, paradojicamente el salon de la democracia puede ser abierto por unos pocos…