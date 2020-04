Martín Genoud: “Mi propuesta es suspender el cobro de tasas a Comercios y Pymes por 180 días”

El concejal de la UCR propone una baja de impuestos para ayudar a los comercios por la situación económica.

Cuál es el escenario actual que se presenta en Baradero en la esfera social, económica y política.

En Baradero como en el resto del Pais y también en gran parte del mundo, se esta viviendo un escenario en el que asistimos a una de las peores crisis de por lo menos el último siglo. Y esta crisis tiene características novedosas, no solo por la extension mundial, sino con la velocidad con la que avanza. Y la velocidad es sanitaria, a consecuencia del virus, pero también es impresionante la velocidad de propagación de la crisis económica y social que esta genera. Desde lo politico estamos tratando de colaborar en lo que podemos y a disposición para aportar desde la experiencia, los conocimientos y las ideas.

¿Salud o economía?

Hoy es el dilema que se plantea el mundo. Y la verdad es que esta bien tomar primero las medidas que protejan la salud, pero no se puede dejar de pensar en la economía. Si se piensa que es una u otra entramos en un falso dilema. Y la crisis de la economía también trae consecuencias que son tan graves para la sociedad como la crisis sanitaria.

Debemos ser capaces de, atendiendo la urgencia, pensar en la salida de la cuarentena con medidas lo mas eficaces e inteligentes posible en lo económico.

¿Cómo atraviesa a cada uno de los sectores económicos la actual crisis? ¿Que esta haciendo el gobierno y cual es tu opinión ?

Como en toda crisis, los sectores mas vulnerables son los mas perjudicados a corto plazo, y para esto el Gobierno ha tomado medidas concretas, como seguir con la entrega de alimentos, aumentar la AUH, reforzar con un bono el ingreso de los trabajadores informales, los monotributistas de las categorías mas bajas, las jubilaciones mínimas, etc.

Pero no hay que perder de vista que la caída de la actividad económica va a afectar severamente a los comercios, las Pymes y a muchos sectores que son el verdadero motor de la economía.

Y tenemos que pensar politicas activas desde el estado para esos sectores.

¿Se puede trabajar en un modelo que permita el recuperó de los sectores más golpeados?

Hay que promover desde el Gobierno Nacional politicas activas para ayudar en la crisis y también dar certezas para que el resultado de la caída de la actividad, no lleve a la quiebra de las empresas, las pymes y los comercios. Esto va desde beneficios impositivos, suspensión de pago de cargas sociales, el no cobro de anticipos de ganancias, hasta créditos para sostener salarios y prestamos especiales a los sectores más afectados. Y desde el radicalismo en todos los niveles se esta trabajando con todos los equipos técnicos para hacer propuestas en este sentido.

¿Desde lo local tienen alguna propuesta concreta?

Si, vengo trabajando desde hace un tiempo algunas propuestas para ayudar al comercio local y a los sectores mas afectados.

Y es algo que para mi no es nuevo, ya se lo había planteado al Intendente y a su equipo cuando se discutió el aumento de tasas hace unos días, que no había margen para aumentar impuestos sino que había que pensar en bajarlos. Por suerte luego de unos días el Intendente reflexiono, nos dio la razón y suspendió el pedido de aumento.

Puntualmente la propuesta es la suspensión por 180 días del pago de las tasas de Seguridad e Higiene y ABL a los comercios, las pymes y los trabajadores independientes afectados y la disminución gradual para las familias que se vieron afectadas en sus trabajos, formales e informales.



¿Eso no genera un problema al financiamiento del municipio justo cuando se necesitan recursos sobre todo para la atención de la salud?

No, porque la propuesta no es un numero caprichoso o demagogo, y tiene fundamentos en los números de gastos y recaudación actuales.

El costo fiscal de no cobrar esas tasas, tomando en cuenta lo que proyecto el ejecutivo y la recaudación de 2019, ronda los 50 millones de pesos que representa menos del 5% del presupuesto anual del municipio, que es de 1063 millones

Y ademas el proyecto va acompañado con una modificación presupuestaria que disminuye gastos que en momentos de crisis pueden postergarse, como Publicidad, Bienes de uso, Viáticos, Servicios técnicos , etc por aproximadamente100 millones de pesos, que se ahorran de áreas que no están vinculadas a la atención de la crisis.

Y mi planteo es que la diferencia que se ahorra se vuelque a la Secretaria de Salud, para que el Intendente disponga de mas recursos para atender la urgencia y la crisis sanitaria.

¿Cómo crees que hubieras encarado el problema si aun estuvieras en el ejecutivo?

Obviamente con otras responsabilidades en la toma de decisiones, pero seguramente con una visión parecida respecto a cuidar responsablemente los deberes del Estado, como la Salud y también como ahora, pensando en los sectores productivos, los comercios y las Pymes que son el verdadero motor de crecimiento de la ciudad.