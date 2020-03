Martín Genoud: “Para nosotros es una locura que aprobaran un aumento que puede llegar al 70 %, y por eso votamos en contra”

Anoche, luego que la sesión y el debate finalizara por decisión de la Presidenta del HCD, dialogamos con el Concejal de JxC Martín Genoud sobre la suba de tasas, en uno de los momentos mas críticos que vive nuestra ciudad y el país.

Al final se aprobó el aumento de tasas, ¿como voto JxC?

Si, el oficialismo aprobó ayer un nuevo aumento de tasas que para nosotros es realmente excesivo.

Por eso fue que votamos en contra del aumento.

La sociedad no esta en condiciones de pagar ni siquiera los impuestos actuales.

Plantear un aumento del 53 % con una cláusula gatillo que permite que si la inflación mantiene los niveles actuales puede llegar a mas del 70 % es una locura.

Estos son momentos en que desde el Estado hay que ajustar la administración, reasignar recursos a las áreas más sensibles y ser considerados con los que pagan los impuestos.

¿Tuvieron conversaciones con el Intendente?

Si, estuvimos en varias conversaciones con Sanzio y con su equipo hasta ultimo momento, pero no pudimos hacerlos reflexionar y postergar el tratamiento y el aumento.

Le planteamos que con la Pandemia del Coronavirus los contribuyentes no estaban en condiciones de pagar y que el aumento iba a generar menos recaudación, no más.

De hecho estamos convencidos que con el freno de la economía por el Coronavirus, lo que hay que hacer -y lo que están haciendo muchos gobiernos- es postergar el pago de impuestos y no aumentarlos.

De hecho hay proyectos de los bloques de Juntos por el Cambio en la legislatura nacional y provincial para prorrogar los pagos de impuestos, generar créditos y dar subsidios a familias y pymes. Y el propio presidente y el gobernador están evaluando medidas en ese sentido.

Es un momento en que hay que pensar como ayudar a los contribuyentes y ayudar al sector privado y a las Pymes, que están en una situación critica y no pretender cobrar mas impuestos

¿Cuál fue la posición del Bloque?

Nuestra posición fue desde el principio que creíamos que el porcentaje de aumento era demasiado.

Para eso siempre dijimos que íbamos a presentar una propuesta alternativa y así lo hicimos.

Planteamos un aumento de 20% máximo y que se afectaran al menos la mitad de los fondos específicamente a prepararse para combatir el Coronavirus.