PAPELÓN EN LA PROVINCIA: LE CARGAN A UN MUNICIPIO LOS CONTAGIOS DE UN BARRIO DE CABA

Hace unas semanas, la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos, localidad situada al norte de la Provincia de Buenos Aires, elevó un reclamo ante el Ministerio de Salud de la Nación por el mal cómputo de sus pacientes con covid-19. Al revisar, advirtieron cerca de 17 casos de vecinos del barrio de San Nicolás, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están cargados a este Municipio.

La confusión fue advertida por las autoridades sanitarias de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, que veían una discrepancia entre el conteo que tenían de casos confirmados y lo que informaba a través de la página web el Ministerio de Salud Pública provincial, que toma los datos del sistema SIISA, del Ministerio de Salud de la Nación.

Tras controlar uno por uno los casos, advirtieron que 17 pacientes tenían domicilio en el barrio San Nicolás, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluso muchos de ellos tenían sus teléfonos con la característica 011 y domicilios en calles que no existen en San Nicolás de los Arroyos. Este error trajo confusión y pérdida de tiempo, ya que el Municipio debió igualmente llamarlos, monitorearlos y cargar las observaciones para denunciar el problema.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires expresaron que “el error se da por la carga que realizan en el sistema SIISA algunos laboratorios avalados por el Ministerio de Salud, que confunden el barrio de San Nicolás en CABA con la ciudad”.

Además, explicaron que “la página web toma el número de casos pero no las observaciones que hacen las autoridades sanitarias, por lo cuál los casos siguen figurando hoy en día, aunque no correspondan”.

Foto: en la captura se observan 106 casos confirmados, cuando en realidad el Municipio de San Nicolás de los Arroyos tiene 90 confirmados hasta el 11/08.



Atte.

Subsecretaría de Comunicación y Medios



Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos